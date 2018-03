Die US-Notenbank steht diese Woche mal wieder im Mittelpunkt des Marktinteresses. Was wäre, wenn es wirklich zu vier statt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr käme? Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank erklärt, was den Markt gerade nervös macht. Im Interview blickt er außerdem auf politische Einflussfaktoren wie z.B. die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump.