Der Gewinn vor Steuern solle mindestens den Vorjahreswert von 10,66 Milliarden Euro erreichen, obwohl Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 6,1 Milliarden Euro in diesem Jahr auf rund 7 Milliarden Euro zulegen könnten. Dabei wurden die Analystenschätzungen mit einem Gewinnrückgang auf 10,2 Milliarden Euro unterboten. Im Kerngeschäft Automobilbau rechnet BMW mit einem leichten Anstieg bei Absatz und Umsatz - hier ist die Rede von groben 5 Prozenten Plus. Die operative Umsatzrendite (EBIT) im Kerngeschäft Autobau soll weiter zwischen 8 und 10 Prozent liegen. Unter dem Strich stand ein Gewinnplus von mehr als einem Viertel auf 8,7 Milliarden Euro - wozu die Senkung der Unternehmenssteuersätze in den USA fast eine Milliarde Euro beitrugen.

Zahlen stützen Aktienkurs

Aus technischer Sicht konnte das Wertpapier von BMW in diesem Jahr zwar mit einem Rekordhoch bei 97,50 Euro glänzen, anschließend aber sackte die Aktie um über 16 Prozent ...

