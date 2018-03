Die EU-Kommission will von Digitalkonzerne wie Facebook und Google mehr Steuern verlangen. Neue Gesetze sollen die bisherigen Steuerschlupflöcher für Online-Riesen schließen.

Die EU-Kommission will mit neuen Gesetzesvorschlägen Steuerschlupflöcher für Online-Riesen wie Facebook oder Google schließen. Bevorzugte Möglichkeit sei eine EU-weite Regel, die es den Mitgliedsstaaten erlauben würde, Firmen ohne Sitz oder Produktion in den Ländern zu besteuern, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Damit könnte man das Problem lösen, dass weltweit tätige Online-Firmen oft so gut wie keine festen ...

