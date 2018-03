Seit ein paar Monaten ist der Normentwurf VDE 0100-551 beschlossene Sache, das Inkrafttreten nur noch eine Formalität. Damit ist der Anschluss von Balkonmodulen an den Endstromkreis grundsätzlich erlaubt. Umstritten sind indes immer noch Schukostecker und Meldepflichten.Mit der Änderung der elektrotechnischen Norm VDE 0100-551 dürfen Verbraucher die Kleinmodule nun unter bestimmten technischen Voraussetzungen offiziell direkt an den Haushaltsstromkreis anschließen. Der Normentwurf soll im Laufe des Jahres in Kraft treten - eine Formalität, da er in seiner jetzigen Form bereits beschlossen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...