Wien - Für März und April rechnen wir mit einem Seitwärtsverlauf bei Covered Bonds, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im weiteren Verlauf des Frühlings bzw. Sommers dürfte insbesondere die Emissionsintensität am Primärmarkt darüber entscheiden, in welche Richtung der Spreadverlauf gehen werde. Nach Ansicht der Analysten werde noch eine Vielzahl an Emittenten den bestehenden direkten EZB-Support für Covered Bonds (CBs) nutzen, um ihre Laufzeitstruktur günstig zu verlängern und um auch etwaige TLTRO II Gelder vorzeitig zurückzubezahlen. Deshalb würden die Analysten ein Emissionsaufkommen erwarten, welches über den Erwartungen liegen dürfte und in weiterer Folge zu Spreadweitungen führen sollte. Dieser Effekt werde ihrer Meinung nach ebenfalls auf CB-Programme zutreffen, die sich derzeit nicht für Ankäufe der EZB eignen würden. (Ausgabe vom 20.03.2018) (21.03.2018/alc/a/a)

