Der französische Hersteller von Edelprodukten Hermès (ISIN: FR0000052292) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 4,10 Euro für das letzte Geschäftsjahr ausschütten. Im letzten Jahr erhielten die Anteilsinhaber eine Dividende von 3,75 Euro. Somit wird die Ausschüttung (reguläre Dividende) um 9,3 Prozent angehoben. Zusätzlich ist eine Sonderdividende in Höhe von 5 Euro geplant. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von ...

