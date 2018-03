Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach endgültigen Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. BMW sei ein sehr gutes Unternehmen mit hervorragenden Produkten, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es fehle jedoch momentan an einer echten Story. Die Aktien seien günstig, aber das gelte auch für andere Papiere aus der Branche./ag/mis Datum der Analyse: 21.03.2018

ISIN: DE0005190003