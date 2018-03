Von Natalia Drozdiak und Sam Schechner

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission will den Zeiten niedriger Steuern für große Technologiekonzerne ein Ende setzen. Die Brüsseler Behörde hat am Mittwoch neue Vorschriften vorgeschlagen, die "sicherstellen, dass digitale Geschäftstätigkeiten in der EU auf faire und wachstumsfreundliche Weise besteuert werden", hieß es in der Mitteilung der Kommission.

Die Vorschläge gehören zu den bis aggressivsten Maßnahmen Europas, um der niedrigen Besteuerung einer kleinen Anzahl großer Technologiekonzerne wie Facebook und Google ein Ende zu setzen. Sie könnten dafür sorgen, dass auf diese Unternehmen Steuern im Hundert-Millionen-Bereich zukommen. Die USA hatten vergangenen Woche vor steuerlichen Maßnahmen gewarnt, die sich explizit auf Digitalfirmen beziehen.

Die Kommission legte zwei Legislativvorschläge vor. Einer sieht eine Übergangssteuer auf bestimmte Erträge aus digitalen Tätigkeiten vor, etwa auf Erträge aus dem Verkauf von Online-Werbeflächen, digitalen Vermittlungsgeschäften oder aus dem Verkauf von Daten, die aus Nutzerinformationen gewonnen werden. Die Steuer würde nur für Konzerne mit jährlichen Gesamterträgen von 750 Millionen Euro und EU-Erträgen von 50 Millionen Euro gelten, damit kleinere Unternehmen nicht belastet werden. Die EU-Kommission schätzt, dass in den Mitgliedsstaaten mit einer Steuer von 3 Prozent jährliche Einnahmen von 5 Milliarden Euro erzielt werden könnten.

Der anderer Vorschlag fasst eine gemeinsame Reform der Körperschaftssteuer ins Auge. Danach könnten die Mitgliedstaaten Gewinne besteuern, die in ihrem Hoheitsgebiet erwirtschaftet werden, auch ohne eine physische Präsenz eines Unternehmens in ihrem Gebiet.

Die Vorschläge sollen dem Rat zur Annahme und dem Europäischen Parlament zur Konsultation vorgelegt werden.

