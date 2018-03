Geopolitik: Die Risiken nehmen deutlich zu!

Alle Welt spricht über die USA, Trump und einen Handelskrieg. In der Welt geht allerdings sehr viel mehr vor und da Trump allen die Show stiehlt, kann das zur bösen Überraschung werden.

Der neueste GRI Wert (Geopolitical Risk Index) ist veröffentlicht und das Ergebnis ist ernüchternd. Geopolitische Risiken sind wieder auf dem Vormarsch. Zuletzt gab es im August 2017 einen Satz nach oben. Damals drohte die Lage zwischen Nordkorea und den USA zu eskalieren.

In den Folgemonaten ging der Index wieder zurück. Jetzt sprang er wieder an. Das ist auf den ersten Blick etwas verwunderlich, denn eigentlich hat sich die Lage rund um Nordkorea entspannt. Was ist da also geschehen?

Grafik: GodmodeTrader.de

Die USA stehen derzeit im Mittelpunkt, weil im Zusammenhang mit Zöllen von einem Handelskrieg gesprochen wird. Dabei gerieten andere Entwicklungen in den Hintergrund. Die Spannungen mit dem Iran dürften wieder zunehmen. Nachdem Rex Tillerson als Außenminister gefeuert wurde, kommt nun ein Hardliner.

