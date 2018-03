WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im vierten Quartal 2017 spürbar gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Minus 128,16 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 125,00 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im dritten Quartal auf 101,48 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 100,57 Milliarden Dollar genannt worden war.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

