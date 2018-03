Baden-Baden (ots) -



Ab 28. März: "Sterben tun immer die Anderen", "Die gute Panzerfaust wird böse", "Schattenwirtschaft" / "Krieg für Anfänger" (25.3.) / zum Nachhören in der "ARD Audiothek"



Tom Schimmeck, Journalist und Autor, besuchte im September 2017 für sein SWR2 Feature "Sterben tun immer die Anderen" die größte Waffenmesse der Welt, die "Defence and Security Equipment International" in London. Hier präsentieren mehr als 1.600 Aussteller aus 54 Nationen ihr Angebot: MGs, Panzer, Raketen, Kampfjets. In der investigativen Feature-Reihe "Kosten des Krieges" von SWR, WDR und BR stellen renommierte Journalisten die Frage, wer die Waffen für die Konflikte auf der Welt liefert und wer sie bezahlt: Schimmeck zeigt in "Sterben tun immer die Anderen", wie Waffenhandel funktioniert. Marc Thörner richtet in "Die gute Panzerfaust wird böse" den Blick auf deutsche Waffenlieferungen an Kurden im Nordirak. Bettina Rühl hat für das Feature "Schattenwirtschaft" in Westafrika recherchiert, wie Terrorgruppen ihre Kriege gegen die Regierungen mit Erpressung, Menschenhandel und Drogenschmuggel finanzieren. Die dreiteilige Reihe startet am 28. März in SWR2.



Recherchereisen in Europa, Afrika und in den Nahen Osten In Syrien, im Irak oder in Mali kämpfen nicht mehr nur Staaten gegeneinander. Terrorgruppen, Milizen und Regionalmächte prägen die neuen "asymmetrischen" Kriege des 21. Jahrhunderts. Marc Thörner war im Nordirak und hat mit Peschmerga-Vertretern, lokalen Politikern und Militärs geredet, aber auch mit deutschen Soldaten sowie Politikern in Deutschland. Ein Aspekt seiner Recherche ist auch der aktuelle Konflikt um Afrin in Syrien. Bettina Rühl war in Mali und Libyen unterwegs und hat einen ehemaligen Fahrer von "Al Qaida im Islamischen Maghreb" getroffen, der erstmals aus dem Inneren der Terrorbewegung berichtet. Tom Schimmeck war u. a. in Genf bei der Forschungseinrichtung "Small Arms Survey".



Soldaten, Söldner, Fremdenlegionäre: Krieg als Beruf Aus Anlass der Feature-Reihe "Kosten des Krieges" sendet SWR2 bereits am 25. März das Feature "Krieg für Anfänger" sowie das Originalton-Hörspiel "Das Warheads-Oratorium" von Romuald Karmakar und Michael Farin aus dem Jahr 1997. In "Krieg für Anfänger" erkundet der Autor Henrik von Holtum im Selbstversuch, wie es ist, Soldat zu sein. Hauptfiguren im "Warheads Oratorium" sind der Ex-Fremdenlegionär Günter Aschenbrenner und der britische Söldner Karl Penta. Schauspieler Manfred Zapatka spricht Passagen aus Originalinterviews mit den beiden Protagonisten. Die Produktion des BR basiert auf Karmakars Kino-Dokumentarfilm "Warheads".



Sendetermine



Sonntag, 25.03.2018, 14.05 Uhr: "SWR2 Feature am Sonntag: Krieg für Anfänger" Von Henrik von Holtum (SWR 2018)



Sonntag, 25.03.2018, 18.20 Uhr: "SWR2 Hörspiel am Sonntag: Das Warheads-Oratorium" Originalton-Hörspiel von Romuald Karmakar und Michael Farin (BR 1997)



Mittwoch, 28.03.2018, 22.03 Uhr



"SWR2 Feature: Sterben tun immer die Anderen. Wer verdient am Waffenhandel?" Von Tom Schimmeck (SWR/WDR/BR 2018)



Mittwoch, 04.04.2018, 22.03 Uhr



"SWR2 Feature: Die gute Panzerfaust wird böse. Deutschland und seine Waffenlieferungen in den Nordirak" Von Marc Thörner (SWR/WDR/BR 2018)



Mittwoch, 11.04.2018, 22.03 Uhr



"SWR2 Feature: Schattenwirtschaft. Wie sich der Terror in Westafrika finanziert" Von Bettina Rühl (SWR/WDR/BR 2018)



Sendungsmanuskripte und Audios stehen nach der Ausstrahlung zum Nachhören oder Herunterladen auf www.SWR2.de/feature sowie in der App "ARD Audiothek" zur Verfügung.



Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de



