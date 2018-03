Nach Jahren der Krise hat der Karstadt-Konzern erstmals wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Der Warenhauskonzern Karstadt schreibt nach Jahren der Krise wieder schwarze Zahlen. Karstadt habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 erstmals seit zwölf Jahren einen Jahresüberschuss erzielt, teilte der Essener Traditionskonzern am Mittwoch mit. Unter dem Strich stand ein Plus von 1,4 Millionen Euro. Zudem wolle Karstadt wieder neue Filialen eröffnen, kündigte Karstadt-Chef Stephan Fanderl an: "Wir haben ein Portfolio von interessanten Standorten und es ist nicht die Frage ob, sondern wann ...

