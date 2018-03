Berlin - Mehr als 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen zum 1. Juli 2018 mehr Geld: Die Altersbezüge erhöhen sich um 3,4 Prozent in den neuen sowie 3,2 Prozent in den alten Bundesländern, so das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in einer aktuellen Pressemitteilung.

