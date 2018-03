Leipzig (ots) -



Das Publikum hat sich für "Mach's gut Nick", die 773. Folge der ARD-Serie "In aller Freundschaft", als "Besten Hörfilm des Jahres" entschieden. Die vom MDR produzierte Krankenhaus-Serie bekam beim Online-Voting die meisten Stimmen. Insgesamt waren 16 Hörfilme nominiert.



Stellvertretend für die Serie "In aller Freundschaft" wurde "Mach's gut Nick" am Dienstag in Berlin mit dem begehrten Publikumspreis ausgezeichnet. In der 773. Folge geht es um ein sensibles Thema: Sterbehilfe bei Jugendlichen. Die Protagonisten sind schmerzvollen Momenten ausgesetzt, was sich auch in ihrer Mimik und Gestik niederschlägt. Die Herausforderung der Audiodeskription des MDR bestand darin, diese teils subtilen Reaktionen zu transportieren und zugleich eine neutrale Haltung einzunehmen.



"Seit mittlerweile fünf Jahren produzieren wir die Folgen rund um die Sachsenklinik auch als Hörfilmfassung - mit Erfolg wie sich jetzt zeigt. Es freut mich, dass unsere Angebote zur Barrierefreiheit die Zielgruppe überzeugen. Und dass es uns auch bei sensiblen Themen wie in diesem Fall gelingt, mit unseren Hörbeschreibungen die besondere Atmosphäre authentisch widerzuspiegeln", sagt MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.



"Inzwischen verfügt der MDR in puncto Audiodeskription über einen großen Erfahrungsschatz - auch dank der intensiven Zusammenarbeit mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig. Ihre Fachberater sind für uns eine feste Bank bei der Realisierung von Angeboten für blinde oder seheingeschränkte Menschen", sagt Georg Schmolz, Leiter der Abteilung Barrierefreiheit beim MDR.



Hörfilme ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, Filme als Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Diese Filme sind mit einer Audiodeskription versehen, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreibt. Diese Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. Die Hörfilmautoren von "In aller Freundschaft" achten darauf, trotz der hohen inhaltlichen Dichte die Sendung nicht mit beschreibenden Informationen zu überfrachten. Originaldialoge, subtile Laute, Schweigen, Geräusche und Musik bekommen ihren Raum. Das scheint das Publikum überzeugt zu haben.



Aktuell sendet der MDR etwa elf Prozent seines Programms mit Audiodeskription. Zusätzlich zu den Hörfilm-Standardangeboten hat der Sender zuletzt federführend für die ARD die Berichterstattung von den Olympischen Spielen und den Paralympics aus Südkorea mehrere Stunden täglich mit Live-Audiodeskription ausgestattet.



Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) verleiht seit 2002 den Deutschen Hörfilmpreis und zeichnet damit herausragende Hörfilme aus sowie Projekte, die diese barrierefreien Filmerlebnisse voranbringen. In diesem Jahr waren 16 Produktionen nominiert. Der MDR wurde zuletzt 2007 mit dem renommierten Preis geehrt, und zwar für sein umfassendes Engagement für den Hörfilm.



