Der französische Finanzminister Bruno Le Maire über die Steuerangleichung in der EU, die Chancen der Bankenunion - und den massiven Widerstand gegen die Reformpläne seines Präsidenten Emmanuel Macron.

WirtschaftsWoche: Herr Minister, wann wird Frankreich seine Idee begraben, dass die Euro-Zone ein Budget und einen eigenen Finanzminister bekommt? Die meisten anderen Länder senken den Daumen.Wir müssen die Diskussion über diese Themen fortführen. Wichtig ist, dass Deutschland und Frankreich bis Juni eine gemeinsame Roadmap vorlegen. Und dass wir endlich Entscheidungen treffen, die wir schon seit drei Monaten hätten treffen sollen - die aber wegen der Regierungsbildung in Deutschland liegen geblieben sind.

Deutschland und Frankreich werden nicht über die Köpfe der anderen entscheiden können. Der Brandbrief, den Ihre Kollegen aus acht nordeuropäischen Ländern jüngst vorgelegt haben, zeigt, dass vor allem kleinere Staaten kein Interesse an Ihren Vorschlägen haben.Wir kennen aus der Vergangenheit genügend Beispiele von Vorschlägen, die zu Beginn abgelehnt wurden - und dann haben wir doch eine Einigung erreicht. Das ist in Europa nicht neu. Alle Staaten haben das Recht, ihre Vorbehalte zu äußern und ihre Positionen darzulegen. Danach müssen wir einen Kompromiss finden. Wir haben eine Vision, die der französische Staatspräsident im September bei seiner Rede an der Sorbonne umrissen hat. Wir verteidigen diese Vision, weil wir denken, dass sie der einzige Weg zu einer wirklich integrierten, soliden und widerstandsfähigen Euro-Zone ist, die Wachstum und Innovation fördert.

Ist das angesichts des Widerstands eine realistische Strategie?Über all das kann diskutiert werden, und ich werde zum Beispiel auch mit meinem niederländischen Kollegen darüber sprechen, wenn ich ihn demnächst treffe. Zahlreiche andere Länder vertreten andere Positionen als diese Gruppe der acht. Ich finde es etwas seltsam, dass über die Zukunft der Euro-Zone sowohl Euro-Zonen-Länder und Nicht-Mitglieder mit einer solchen Initiative vorpreschen. Ich glaube nicht, dass dies der beste Weg ist, die Dinge voranzubringen. Wichtig ist jetzt vielmehr, die europäische Maschine wieder zum Laufen zu kriegen.

Sind die Bankenunion und die beabsichtigte europäische Steuer auf die Umsätze von US-Digitalkonzernen nicht ohnehin greifbarere Ziele? Da ist der Nutzen für den Bürger konkreter als bei einem Euro-Zonen-Budget.Es ist in der Tat sehr wichtig, den Bürgern den Beweis zu liefern, dass Europa nützlich ist. Wenn uns das nicht gelingt, gibt es kein gemeinsames Europa mehr. So einfach ist das.

Glauben Sie, dass Sie bis Juni bei der Bankenunion ein Ergebnis vorlegen können?Zumindest ein Teilergebnis und den einheitlichen Bankenabwicklungsfonds. Wir können und müssen bei der Bankenunion Fortschritte erzielen.

Wie einig sind Sie sich mit dem neuen deutschen Finanzminister Olaf Scholz über den Reformbedarf in der Währungsunion?Olaf Scholz ...

