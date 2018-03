Brüssel - Im Handelsstreit mit den USA stehen die Zeichen auf Konfrontation. Die EU zeigte sich am Mittwoch bereit, ein Bündel von Massnahmen umzusetzen, sollten neue US-Zölle auf Stahl und Aluminium in der Nacht von Freitag aus Samstag greifen.

Die deutsche Regierung äusserte sich optimistisch, die Einheit der 28 EU-Mitgliedsländer in dieser Frage bewahren zu können. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström setzte ihre Gespräche in Washington fort.

"Wir werden uns nicht verstecken"

Auch China kündigte Massnahmen zum Schutz seiner Industrie an. Eine Sprecherin des Aussenministeriums in Peking sagte, ihr Land wolle mit niemandem einen Handelskrieg führen. Wenn aber jemand dies wolle, "werden wir weder Angst davor haben, noch uns verstecken". Sollten die USA China schaden, werde die Regierung in Peking entschlossen reagieren.

