Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - March 21, 2018) - Fundata Canada Inc., fournisseur de données de fonds de placement canadiens, a le plaisir d'annoncer sa collaboration avec Barchart, leader mondial dans le secteur des données de marché et des services technologiques. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les deux sociétés apporteront au site Web « Globe Investor » du Globe and Mail, des données canadiennes de qualité supérieure, relatives aux fonds communs de placement et aux fonds négociés en bourse (FNB).

Les transmissions de données de Fundata s'intègrent harmonieusement à la plateforme de pointe de Barchart, pour offrir aux visiteurs du site Globe Investor une expérience d'utilisateur unique, valorisant ainsi le statut du quotidien Globe and Mail comme la première source canadienne d'informations financières.

« Fundata est enthousiaste à l'idée de collaborer avec Barchart dans le but de fournir au Globe and Mail les données de fonds de placement canadiens les plus fiables et complètes », a déclaré Mme Janny Vincent, présidente-directrice générale de Fundata. « Ce précieux partenariat avec Barchart nous permet d'exploiter davantage nos 30 années d'expérience à procurer des services de données haut de gamme aux institutions financières canadiennes, et aux canaux médiatiques les plus influents. »

« Fundata a ouvert la voie pour devenir l'un des plus importants fournisseurs d'analyses de données du marché canadien, et Barchart est fier de collaborer avec eux, pour offrir au Globe and Mail une solution de données personnalisée », a affirmé M. Mark Haraburda, directeur général de Barchart. « À travers ce partenariat, Barchart compte continuer à renforcer notre relation avec Fundata et le Globe and Mail, et accroître notre présence globale au sein du marché canadien. »

En comptant sur la plateforme de distribution de données de qualité supérieure de Barchart et le service de données de fonds de placement de Fundata, The Globe And Mail confirme sa position de leader pour ce qui est d'offrir aux internautes de son site Globe Investor, une source fiable de données sur les rendements des fonds de placements et de mesures fondamentales, et ce dans les meilleurs délais.

« Fundata est un partenaire clé à l'heure où nous mettons à jour nos outils et contenus financiers », a dit M. Greg Doufas, directeur des services technologiques au Globe and Mail. « Leur technologie flexible et leurs données constituent l'épine dorsale indispensable à l'amélioration constante de l'ensemble de l'outil financier Globe Investor. »

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et d'agrégation de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable dans la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada. Notre base de données contient plus de 40 000 produits de placement. Fundata fournit des transmissions de données personnalisées, des analyses haut de gamme, des outils logiciels de pointe et des solutions de services Web hébergés sur mesure pour des compagnies de fonds, des applications d'arrière guichet, des conseillers en placement, des banques, des sociétés de fiducie, des revendeurs et des redistributeurs, des médias de diffusion et des sites Web.

À propos de Barchart

Barchart est un fournisseur majeur de services et données de marchés pour les secteurs mondiaux des médias, des matières premières et de l'industrie financière. Notre clientèle diversifiée compte sur les solutions innovatrices de Barchart à travers des données, des logiciels et la technologie pour faire fonctionner leurs services de guichet et d'arrière-guichet, tandis que nos marques de médias permettent aux professionnels des matières premières et financiers de prendre des décisions par le biais de contenu, actualités et publications Web. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.barchart.com/solutions.

