Basel (awp) - Die Uhren- und Schmuckmesse in Basel, Baselworld, will künftig auf "Konzentration" setzen. Dies sei für eine Fortsetzung der Entwicklung notwendig, sagte die Chefin des Events, Sylvie Ritter, am Mittwoch an einer Medienkonferenz zur Eröffnung der Messe. Der Fokus soll nun auf "Qualität" und auf ein "klares ...

Den vollständigen Artikel lesen ...