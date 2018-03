Der Internethändler überholt Google und ist nun das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Fünf Gründe, warum Anleger Amazon so schätzen.

Es war ein Tag, der in die Firmenhistorie von Amazon eingehen wird: Am Dienstag hat der Internet-Händler an der Börse erstmals Alphabet überholt, die Google-Mutter. Amazon ist nun, gemessen an der Marktkapitalisierung, das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Nur Apple ist noch höher bewertet.

Ein Kursgewinn von 2,7 Prozent sorgte dafür, dass Amazon an Alphabet vorbeizog. Auf einen Börsenwert von rund 768 Milliarden Dollar bringt es der Konzern aus Seattle jetzt, das sind fünf Milliarden mehr als Alphabet; die Aktien der Google-Mutter verloren am Dienstag 0,4 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf verbucht Amazon damit ein Plus von gut einem Drittel.

Doch warum schätzen die Anleger Amazon so sehr? Fünf Punkte, die für Amazon sprechen - und einer, der Investoren aufhorchen lassen sollte.

1. Das Kerngeschäft läuft rund

Alleine in den USA besuchen im Schnitt rund 200 Millionen Menschen die Webseite von Amazon jeden Monat. Mit stetig neuen Angeboten versucht Gründer und CEO Jeff Bezos, den Kunden immer noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Das lässt sich auch in Deutschland beobachten: Mit Amazon Fresh ist das Unternehmen jüngst ins Geschäft mit dem Versand frischer Lebensmittel hierzulande eingestiegen; über Amazon Prime Now bietet der Konzern in Metropolen wie München Lieferungen binnen einer Stunde an.

All das schlägt sich in den Zahlen nieder: Vergangenes Jahr ist der Umsatz um gut 30 Prozent auf 177 Milliarden Dollar in die Höhe geschossen. Der Gewinn stieg ebenso stark auf etwa drei Milliarden Dollar.

2. Hochprofitable Cloud

Bezos hat früh erkannt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...