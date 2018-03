Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts027/21.03.2018/15:05) - Was genau ist ein Bestseller? Der Autor Hubert Thurnhofer konnte auf diese Frage bei Experten der Verlagsbranche keine exakte Antwort bekommen. Fakt ist, dass von jährlich 100.000 Neuerscheinungen allein im deutschen Sprachraum nur wenige die Schallmauer von 10.000 Auflage schaffen. Und Bücher, die über 100.000 verkaufte Auflage erreichen, verstauben dann oft auf den Regalen ohne gelesen zu werden. Deshalb spricht Thurnhofer von Bestreader: "Auch wenn ich in den ersten fünf Monaten nur 550 Exemplare der MORAL 4.0 verkauft habe, so weiß ich zumindest, dass jeder Käufer mein Buch auch gelesen hat. Quantität und Qualität der Rückmeldungen bestätigen das." Martin G. Petrowsky, Chefredakteur der Zeitschrift "Der literarische Zaunkönig", schreibt in der aktuellen Ausgabe Nr 1/2018 über Moral 4.0: "Wenn der Rezensent des Buches am Rand des Textes neben vielen zustimmenden Rufzeichen auch zahlreiche Fragezeichen angebracht hat, die auf das Bedürfnis hinweisen, bestimmte Argumentationen zu relativieren oder in Frage zu stellen, bleibt doch das Erlebnis einer überaus anregenden und spannenden Wanderung durch die Geistesgeschichte in vielen wichtigen Bereichen, die unsere Weltanschauung prägen und die in den aktuellen Auseinandersetzungen zu wenig tiefgehend betrachtet werden. Der Autor führt uns auf dieser Wanderung mit viel Sachkenntnis, aber ohne Belastung durch überbordendes Fachkauderwelsch, und unterhält uns ganz nebenbei mit pointierten und auch selbstironischen Formulierungen." Die Rezension ist als pdf auf der Webseite der Erika Mitterer Gesellschaft abrufbar: http://erika-mitterer.org/dokumente/ZK2018-1/thurnhofer_moral_2018-1.pdf Der Künstler, Dozent und Kritiker Leon Einberger schreibt: "Moral 4.0 ist ein Potpourrie von edlen philosophischen und gesellschaftspolitischen Traktaten. Leicht lesbar mit humorvollen persönlichen Aphorismen.Letztlich auch ein kleiner Ratgeber für Suchende aber auch gefestigte moderne Denker. Die Demokratie oder besser gesagt Demokratur wird ernsthaft aufs Korn genommen und so nach nötigen Alternativen gerungen. Für mich als offener Leser ein literarisches Vergnügen und gleichzeitig kritischer Beitrag über unsere verworrenen Gesellschaft." Weitere Lesermeinungen: http://thurnhofer.cc/communication/usp/kritik-der-reinen-vernunft/565-moral-4 rezensionen-auf-amazon Immer öfter wird der Philosoph auch eingeladen zu Gastkommentaren und steht natürlich auch als Keynote Speaker bei Symposien zur Verfügung. Zuletzt referierte er bei einer Veranstaltung der ÖGKM, Österreichische Gesellschaft für Kunst und Medizin. Der jüngste Beitrag des Autors ist soeben auf dem Portal für Ethik und Achtsamkeit, ethik-heute.org, erschienen: Vom Bitcoin zum Shitcoin https://ethik-heute.org/vom-bitcoin-zum-shitcoin Weiters hat die Wiener Zeitung Thurnhofers Kommentar "Demokratie auf dem Prüfstand" publiziert: https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/931087_Demokratie-auf-dem- Pruefstand.html Moral 4.0 ist im Oktober erschienen und das erste crossmediale philosophische Werk. Auf http://www.ethos.at publizierte der Autor Vorarbeiten zu seinem Buch. Darüber hinaus veröffentlicht er hier laufend neue Kommentare und auch Diskurse mit seinen Lesern. MORAL 4.0 - ISBN 9783744890977 - in jeder Buchhandlung oder Bestellung via: https://www.bod.de/buchshop/moral-4 hubert-thurnhofer-9783744890977 (Ende) Aussender: Projekt Ethos Ansprechpartner: Diana Widra Tel.: +43 699 1266 0929 E-Mail: office@ethos.at Website: www.ethos.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180321027

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2018 10:05 ET (14:05 GMT)