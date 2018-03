DJ DGAP-HV: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.05.2018 in Lübeck mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.05.2018 in Lübeck mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-03-21 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Drägerwerk AG & Co. KGaA Lübeck ISIN DE0005550602 und ISIN DE0005550636 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 04. Mai 2018, 10:00 Uhr, in der Lübecker Musik- und Kongresshalle, Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. I. *Tagesordnung* 1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der Drägerwerk AG & Co. KGaA zum 31. Dezember 2017, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichtes für die Drägerwerk AG & Co. KGaA und den Konzern, des erläuternden Berichtes der persönlich haftenden Gesellschafterin zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des Berichtes des Gemeinsamen Ausschusses; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Drägerwerk AG & Co. KGaA zum 31. Dezember 2017 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der Drägerwerk AG & Co. KGaA zum 31. Dezember 2017 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von EUR 543.877.686,32 ausweist, festzustellen. Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.draeger.com/hv eingesehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin für die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 04. Mai 2018 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 286 Abs. 1 Satz 1 AktG ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den Konzernabschluss nach § 171 AktG gebilligt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Drägerwerk AG & Co. KGaA* Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 beträgt EUR 543.877.686,32. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,46 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie - insgesamt EUR 3.496.000,00 EUR 0,40 je dividendenberechtigter Stammaktie - insgesamt EUR 4.064.000,00 Der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 536.317.686,32 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Vorstehendem Beschlussvorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns liegt ein in 7.600.000 dividendenberechtigte Vorzugsaktien (ISIN DE0005550636) und 10.160.000 dividendenberechtigte Stammaktien (ISIN DE0005550602) eingeteiltes Grundkapital zugrunde. Die Dividende ist am 09. Mai 2018 zahlbar. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2017* Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017* Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 5. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Die Amtszeit sämtlicher Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat endet turnusgemäß mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 04. Mai 2018, sodass Neuwahlen erforderlich sind. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 1. Fall, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG und § 17 Abs. 1 der Satzung aus zwölf Mitgliedern zusammen, und zwar aus sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner, deren Wahl nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes durch die Hauptversammlung erfolgt, und sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer, deren Wahl nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes erfolgt. Nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG setzt der Aufsichtsrat sich zudem zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammen (Mindestanteilsgebot). Sowohl die Anteilseigner- als auch die Arbeitnehmervertreterseite haben jeweils aufgrund eines mit Mehrheit gefassten Beschlusses der Gesamterfüllung widersprochen, sodass das Mindestanteilsgebot von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer nach § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG jeweils getrennt zu erfüllen ist. Dem Aufsichtsrat müssen damit auf der Seite der Anteilseigner und auf der Seite der Arbeitnehmer jeweils mindestens zwei Frauen und jeweils mindestens zwei Männer angehören, um das Mindestanteilsgebot zu erfüllen. Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wurden am 14. März 2018 nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes mit Wirkung ab Beendigung der am 04. Mai 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung gewählt. Die nachfolgenden Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrates und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele sowie das darin enthaltene Kompetenzprofil für das Gesamtgremium. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 04. Mai 2018 für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen: 5.1. Maria Dietz, Stuttgart Mitglied des Verwaltungsrats und Anteilseignerin der GFT Technologies SE, Stuttgart 5.2. Prof. Dr. Thorsten Grenz, Strande Geschäftsführender Gesellschafter der KIMBRIA Gesellschaft für Beteiligung und Beratung mbH, Berlin 5.3. Astrid Hamker, Georgsmarienhütte Beiratsmitglied und Gesellschafterin der Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Osnabrück sowie selbständige Tätigkeit in der Beratung von Familienunternehmen durch KOMPASS-Beratung, Osnabrück 5.4. Stefan Lauer, Köln Ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt am Main 5.5. Uwe Lüders, Lübeck Ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung der L. Possehl & Co. mbH, Lübeck 5.6. Dr. Reinhard Zinkann, Gütersloh Geschäftsführender Gesellschafter der Miele & Cie. KG, Gütersloh Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. Stefan Lauer soll im Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. Von den Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat qualifiziert sich Herr Prof. Dr. Thorsten Grenz u.a. aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Finanzvorstand bei der mobilcom AG und der Hero AG als Finanzexperte im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG. Ergänzende Angaben zu den zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten sind nachfolgend unter Ziffer II. abgedruckt. 6. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes und der Quartalsfinanzberichte* Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht der verkürzten Abschlüsse und der Zwischenlageberichte des Halbjahresfinanzberichtes und etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG für das Geschäftsjahr 2018 und für das Geschäftsjahr 2019, soweit sie vor der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2019 aufgestellt werden, zu wählen.

II. *Ergänzende Angaben über die zu Tagesordnungspunkt 5 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten* 1. *Lebensläufe der Kandidaten und Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG* 1.1. *Maria Dietz* *Persönliche Daten:* Geburtsdatum und -ort: 02.03.1962, Villingen-Schwenningen Wohnort: Stuttgart *Ausgeübter Beruf: *Mitglied des Verwaltungsrats und Anteilseignerin der GFT Technologies SE, Stuttgart *Mitglied des Aufsichtsrats* *der Drägerwerk AG & Co. KGaA seit:* bislang kein Mitglied *Beruflicher Werdegang:* 1985-1988: Marketing- und Export-Spezialistin, GAS Gesellschaft für Antriebs- und Steuerungstechnik, St. Georgen 1988-1989: Marketing-Beraterin, Atlantic Consultants GmbH, München 1989-1990: Marketing-Leiterin, Wesser Informatik GmbH, Stuttgart 1990-1998: Einstieg als Gesellschafterin und Kaufmännische Leiterin, GFT GmbH, St. Georgen 1998-2004: Leiterin Human Resources und Marketing, GFT Technologies AG, St. Georgen 2004-2010: Leiterin Recht und Konzernrevision, GFT Technologies AG, Stuttgart 2010-2015: Leitung des weltweiten Einkaufs der GFT Technologies AG, Stuttgart seit 2015: Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE *Ausbildung:* 1982-1985: Studium der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre im Fachbereich Industrie an der DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg, damals: Berufsakademie) Villingen-Schwenningen, Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen sowie Internationales Marketing *Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:* GFT Technologies SE (Mitglied des Verwaltungsrats) *Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen:* Keine *Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:* Erweiterter Vorstand des Bitkom Fachausschusses 'Frauen in der ITK' Mitglied im FinTechRat des Bundesfinanzministeriums Schöffin am Amtsgericht Stuttgart Mitglied der Jury 'Jugend gründet' 1.2. *Prof. Dr. Thorsten Grenz* *Persönliche Daten:* Geburtsdatum und -ort: 28.07.1958, Kiel Wohnort: Strande *Ausgeübter Beruf:* Geschäftsführender Gesellschafter der KIMBRIA Gesellschaft für Beteiligung und Beratung mbH, Berlin *Mitglied des Aufsichtsrats* *der Drägerwerk AG & Co. KGaA seit:* 09.05.2008 *Mitglied in Ausschüssen des Aufsichtsrats* *der Drägerwerk AG & Co. KGaA: *Prüfungsausschuss (Vorsitzender) *Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses* *der Drägerwerk AG & Co. KGaA seit:* 2008 *Beruflicher Werdegang:* 1984-1986 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1986-1992 Berater bei McKinsey & Company, Inc., Frankfurt, Paris und Wien 1992-1997 Director Group Controlling ('Prokurist') bei Hapag Lloyd AG, Hamburg 1997-2000 Finance Director ('Geschäftsführer') bei Hapag-Lloyd Container-Linie GmbH, Hamburg 2000-2002 Chief Financial Officer bei mobilcom AG, Büdelsdorf 2002-2005 Chief Executive Officer bei mobilcom AG, Büdelsdorf 2006 Chief Financial Officer bei Hero AG, Lenzburg, Schweiz 2007-2008 Operating Partner bei 3i plc., Frankfurt/London 2008-2012 Chief Executive Officer bei Veolia Umweltservice GmbH, Hamburg *Ausbildung:* Diplom-Kaufmann, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Dr. sc. pol., Christian-Albrechts-Universität zu Kiel *Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:* Gpredictive GmbH, Hamburg Drägerwerk Verwaltungs AG, Lübeck Dräger Safety AG & Co. KGaA, Lübeck Dräger Safety Verwaltungs AG, Lübeck *Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen:* Keine *Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:* Präsident Financial Experts Association e.V. Honorarprofessor an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1.3. *Astrid Hamker* *Persönliche Daten:* Geburtsdatum und -ort: 24.08.1966, Osnabrück Wohnort: Georgsmarienhütte *Ausgeübter Beruf:* - Beiratsmitglied und Gesellschafterin der Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Osnabrück - Selbständige Tätigkeit in der Beratung von Familienunternehmen durch KOMPASS-Beratung, Osnabrück *Mitglied des Aufsichtsrats* *der Drägerwerk AG & Co. KGaA seit:* bislang kein Mitglied *Beruflicher Werdegang:* 1993-1995 Assistentin des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Felix Schoeller Gruppe, Osnabrück 1995-1997 Abteilungsleiterin Marketing, Unternehmensentwicklung Piepenbrock Service GmbH & Co. KG, Osnabrück 1998-2011 Geschäftsführende Gesellschafterin Piepenbrock Unternehmensgruppe (Marketing, Unternehmenskommunikation, Human Resources) seit 2011 KOMPASS-Beratung, selbständige Tätigkeit in der Beratung von Familienunternehmen, Osnabrück 2011-2015 Mitglied des Aufsichtsrats dorma + kaba Holding GmbH & Co. KGaA, Ennepetal 2012-2016 Mentorin bei Bernotat & Cie. GmbH, The Mentoring Company, Hamburg 2012-2016 Mitglied des Beirats Köttermann Systemlabor GmbH & Co. KG, Uetze *Ausbildung:* Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen, Schweiz Abschluss: licentiata oeconomiae HSG *Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:* Keine *Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen:* Seier Gruppe GmbH, Dorum (Vorsitzende des Beirats) Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Osnabrück (Mitglied des Beirats) Augustin Entsorgung GmbH, Meppen (Mitglied des Beirats) *Weitere wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:* Keine 1.4. *Stefan Lauer* *Persönliche Daten:* Geburtsdatum und -ort: 24.03.1955, Melsungen Wohnort: Köln *Ausgeübter Beruf:* Ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt am Main *Mitglied des Aufsichtsrats* *der Drägerwerk AG & Co. KGaA seit:* 03.05.2013 *Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses* *der Drägerwerk AG & Co. KGaA seit:* 2013 *Beruflicher Werdegang:* 1983-1986 Persönlicher Referent des Dezernenten für Personal, Organisation und Recht im Magistrat, Stadt Frankfurt 1986-1988 Persönlicher Referent und Leiter des Büros des Oberbürgermeisters, Stadt Frankfurt 1989 Sonderbeauftragter zur Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH 1990 Abteilungsleiter Führungskräftebetreuung, Deutsche Lufthansa AG, Köln 1991-1994 Leiter des Zentralbüros des Vorstandsvorsitzenden, Deutsche Lufthansa AG, Köln 1994-1997 Leitung der Strategischen Konzern- und Organisationsentwicklung Deutsche Lufthansa AG, Köln 1997-1999 Vorstand Marketing und Vertrieb, Lufthansa Cargo AG, Frankfurt/Main Mai-Juli 2000 Stellvertretendes Mitglied des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG Aug 2000-Juni Vorstand Personal, 2003 Deutsche Lufthansa AG Juli 2003-Mai Vorstand Aviation Services 2009 und Personal, Deutsche Lufthansa AG Juni 2009-Juni Vorstand Verbund-Airlines 2013 und Konzern-Personalpolitik, Deutsche Lufthansa AG *Ausbildung:* Studium der Rechtswissenschaft in Würzburg und Frankfurt mit anschließender Referendarzeit. Abschluss: 1. und 2. Staatsexamen *Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:* Lufthansa Cargo AG, Frankfurt am Main People at Work Systems AG, München Drägerwerk Verwaltungs AG, Lübeck

