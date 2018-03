Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat der Weltverband FIFA "deutliche Verzögerungen" beim Bau des Stadions in der Wolgastadt Samara angemahnt. "Es gibt noch eine Menge Arbeit", sagte FIFA-Vertreter Colin Smith am Mittwoch nach der Besichtigung mehrerer WM-Arenen. "Uns wurde versichert, dass alle wichtigen Arbeiten bis Ende April fertig sein werden", sagte er russischen Agenturen zufolge. Smith meinte, er halte dies für möglich.

Russlands Vizeregierungschef Arkadi Dworkowitsch sagte, das Wichtigste sei, dass der Rasen bald komme. Dies solle geschehen, sobald die Temperaturen wieder über den Gefrierpunkt stiegen. Am 28. April sei ein Testspiel in Samara geplant, sagte Dworkowitsch.

Das Stadion in der Industriestadt Samara 1000 Kilometer östlich von Moskau gehört seit Monaten zu den Problemfällen bei der WM-Vorbereitung. Ursprünglich hätte die Arena schon 2017 eröffnet werden sollen, doch mehrfach verzögerte sich der Bau. In Samara sind bei der WM im Juni und Juli drei Vorrundenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale angesetzt./tjk/DP/fba

AXC0251 2018-03-21/15:45