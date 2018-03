Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . conwert gibt es ja an der Wiener Börse leider nicht mehr. Aber kennen Sie convertinvest? Nein, das ist kein Hedgefund, der vergessen hat, die Stücke anzudienen. Es ist vielmehr der mit knapp 500 Mio. Euro Assets under Management, der bei weitem grösste Anbieter von Convertible Fonds in Österreich. Die Company gibts bereits seit 2001 (okay, conwert wurde auch 2001 gegründet, aber jetzt Schluss mit den blöden Wortspielen, ist ja auch ein "w" vs. "v" im Namen). convertinvest managt aktuell vier Publikumsfonds und einen Spezialfonds. Kunden sind in erster Linie Institutionelle. Ich meine: Prinzipiell wäre die Assetklasse zwar für Privatanleger interessant, allerdings sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...