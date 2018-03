New York - Facebook-Aktienanalyse von Analyst John Blackledge von Cowen and Company: Der Aktienanalyst John Blackledge vom Investmenthaus Cowen and Company rechnet bei den Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) laut einer Aktienanalyse nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...