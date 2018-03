Ob sich die Investition in separate Fondstranchen für Stiftungen in steuerlicher Hinsicht lohnt, beantwortet der aktuelle Stiftungsreport, den Sie hier kostenlos downloaden können. Außerdem: Aktuelle Kennzahlen zu Stiftungsfonds im Februar.Mit dem Start ins Jahr 2018 trat die Investmentsteuerreform in Kraft. Seitdem müssen inländische Fonds auf Erträge für Dividenden, Mieterträge und Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien Steuern in Höhe von 15 Prozent aus dem Fondsvermögen zahlen, sofern diese aus Deutschland stammen.

