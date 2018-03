Neckarsulm (ots) -



Ab sofort können Lidl-Kunden an allen Heißgetränkeautomaten in den Filialen die "Eigener Becher"-Funktion wählen und damit auf den Einweg-Pappbecher verzichten. Dazu stellen Kunden einfach den mitgebrachten Becher nach der Getränkeauswahl und dem Geldeinwurf in die Getränkeausgabe und bestätigen auf dem Display die Anzeige "Eigener Becher". "Mit der Umstellung der Heißgetränkeautomaten kann nun jeder selbst aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz leisten", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf von Lidl Deutschland. Aber auch ohne eigenen Becher kann der Kaffeegenuss ohne Reue bleiben: Die Pappbecher für die Heißgetränke sind ausnahmslos FSC-zertifiziert.



Vielfältige Auswahl, nachhaltiges Handeln



An rund 2.100 der 3.200 Lidl-Filialen stehen den Kunden bereits Heißgetränkeautomaten in den Eingangsbereichen zur Verfügung. Die Auswahl umfasst insgesamt 16 verschiedene Heißgetränke von Kaffee und Cappuccino bis Latte Macchiato und heiße Schokolade. Die Automaten werden unter anderem mit Fairtrade-zertifizierten Kaffeebohnen befüllt. Mit diesem Angebot sowie der "Eigener Becher"-Funktion setzt Lidl ein weiteres Zeichen für Verantwortung und Nachhaltigkeit.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



