Die EU will Google und Co. mit einer Digitalsteuer zur Kasse bitten. Der Plan bringt nichts außer Ärger - sowohl in Europa als auch mit den USA.

Dass sich die Europäische Union vorab bei den Amerikanern für ein Gesetzesvorhaben rechtfertigt, kommt zum Glück nicht oft vor. Doch vergangene Woche sah sich die EU-Kommission dazu genötigt. Er wolle Missverständnissen vorbeugen, schrieb EU-Steuerkommissar Pierre Moscovici an den amerikanischen Finanzminister Steven Mnuchin.

Es treffe überhaupt nicht zu, dass die EU gezielt bei amerikanischen Tech-Unternehmen abkassieren wolle. Die Europäer wollten lediglich eine "faire Besteuerung" digitaler Unternehmen sicherstellen.

Ob der Brief etwas gebracht hat, ist stark zu bezweifeln. Das Gesetzesvorhaben, das der Kommissar heute auf den Tisch legte, ärgert die Amerikaner nach wie vor gewaltig. Die EU will eine Steuer auf digitale Umsätze jener globalen Internet-Giganten erheben, die ihre Geschäfte mit der Verwertung von Kundendaten machen.

Niemand wird bestreiten, dass es sich dabei ganz überwiegend um amerikanische Unternehmen handelt: Google und Facebook, Amazon und Uber. Man fragt sich, ob Moscovici den US-Finanzminister für dumm verkaufen wollte.

Dass die US-Internetgiganten in Europa steuerlich gut weg kommen, lässt sich im Prinzip nicht bestreiten. Google und Facebook haben in der EU fast eine Monopolstellung erreicht. Mit den europäischen Kundendaten erzielen sie ...

