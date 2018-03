Islam, Handelsstreit, stärkerer Zusammenhalt - in ihrer fast einstündigen Regierungserklärung steckt Angela Merkel die Ziele der Großen Koalition ab.

Ein stärkerer Zusammenhalt der Gesellschaft und die technologische Erneuerung Deutschlands müssen nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel zentrale Ziele der großen Koalition bis 2021 sein. "Ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen - und Deutschland, das sind wir alle", sagte die CDU-Chefin am Mittwoch in ihrer fast einstündigen ersten Regierungserklärung ihrer vierten Amtszeit. Merkel rechtfertigte dabei nicht nur ihre umstrittene Flüchtlingspolitik nach 2015, sondern stellte sich in den Debatten über Islam und Verteidigungsausgaben auch deutlich gegen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und den früheren Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Scharfe Kritik übte die Kanzlerin an Russland und der Türkei wegen der Entwicklungen in Syrien.

Die Arbeit des Bündnisses aus CDU, CSU und SPD beschrieb Merkel mit drei großen Klammern. Erstens müsse die Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft bis 2021 abgebaut werden. Dies betreffe nicht nur die Spaltungen zwischen Alt und Jung, Stadt und Land sowie Arm und Reich, sondern auch zwischen Menschen, die seit langem in Deutschland lebten sowie Flüchtlingen und Zugewanderten. Zugleich verwies sie auf eine Fülle von Projekten, mit denen die Regierung in den Bereichen wie Rente, Pflege, Gesundheit und Kinderbetreuung die Situation von Betroffenen verbessern wolle. "Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland ist eine Schande. Und wir müssen sie mit aller ...

