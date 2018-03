Er reformierte Lehman Brothers und verdiente mit dem Blackstone-Börsengang knapp zwei Milliarden Dollar. Im Alter von 91 Jahren ist Peterson gestorben.

Der Milliardär Peter G. Peterson ist tot. Seine Familie teilte am Dienstag mit, er sei im Alter von 91 Jahren auf natürliche Weise in seinem Haus in New York gestorben. Peterson ist dafür bekannt, auf die Staatsverschuldung der USA aufmerksam gemacht zu haben. Außerdem war er Geschäftsführer der Investmentbank Lehman Brothers und Mitgründer der Private-Equity-Firma Blackstone, die ihn zum Milliardär machte.

1972 wurde der Sohn griechischer Immigranten als Handelsminister ins Kabinett des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon berufen, gehörte diesem jedoch nur knapp ein Jahr an. Danach wechselte er als stellvertretender Vorsitzender zur Lehman Gruppe und kümmerte sich dort ums Investmentbanking.

Peterson sagte damals, Lehman verdiene seinen Ruf als "Ellenbogengesellschaft, in der Händler und Investmentbanker sich gegenseitig voller Argwohn beäugten". Innerhalb von zwei Monaten stieg er zum CEO auf und stieß eine grundlegende Restrukturierung an, in deren Zuge er Mitarbeiter entließ, die Firma auf ihr Kerngeschäft reduzierte und eine Kapitalerhöhung veranlasste.

