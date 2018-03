Bad Homburg (ots) - Die Bewerbungsphase für den Digital Leader Award 2018 ist beendet. Bis Mitte März sind insgesamt 71 Projekte aus den unterschiedlichsten Branchen eingegangen, unter den Einreichern waren dabei sowohl Großunternehmen, als auch Klein- und Mittelständler sowie Start-ups. Ihre Gemeinsamkeit: Sie alle haben mit ihren Einreichungen eindrucksvoll gezeigt, wie digitale Transformation erfolgreich gelingen und vorangetrieben werden kann.



"Wir sind begeistert von der Vielzahl und Qualität der Einreichungen", sagt Jury-Mitglied Sylvia List, Director Digital Infrastructure bei Dimension Data in Deutschland. "Das Niveau der Projekte macht nicht nur deutlich, dass auch Deutschland Digitalisierung kann, sondern ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass wir mit unserem vor rund drei Jahren ins Leben gerufenen Award den richtigen Nerv getroffen haben. Wir als Jury werden nun ermitteln, wer sich beim Thema Digitalisierung besonders verdient gemacht hat und künftig den begehrten Titel 'Digital Leader 2018' tragen darf."



Der Digital Leader Award 2018 wird in insgesamt sieben Kategorien vergeben, die der Vielschichtigkeit der digitalen Transformation Rechnung tragen: Create Impact, Digitze Society, Envision Strategy, Invent Markets, Rethink Marketing, Shape Experience und Transform Culture. Grundlage für die Entscheidung der Jury ist ein umfangreicher Kriterienkatalog, in dem sowohl zum Einsatz kommende Technologien, als auch der wirtschaftliche Erfolg, der generierte Customer Value, Qualitäten wie Leadership und Agilität sowie Innovationskultur berücksichtigt werden.



Zusätzlich zu den sieben Kategorien des Digital Leader Awards wird in diesem Jahr in Kooperation mit dem Netzwerk Global Digital Women erstmals der "Digital Newcomer Award", der Award für Innovationstreiber und digitale Durchstarter vergeben.



Die Preisverleihung wird im Rahmen einer festlichen Gala am 28. Juni 2018 in den BOLLE Festsälen in Berlin vor rund 300 Top-Entscheidern der deutschen Wirtschaft stattfinden. Durch das Programm des Abends wird die Moderatorin Andrea Thilo führen.



Vorläufiges Programm zur Preisverleihung des Digital Leader Award:



17:00 Empfang im Foyer der BOLLE Festsäle 18:00 Begrüßung der Gäste durch Jan Willem Dees (CEO, Dimension Data Germany) und Michael Beilfuss (Executive Vice President, IDG Germany)



18:40 Beginn Preisverleihung und Gala-Dinner



ab 22:30 Festlicher Ausklang/Networking



Über den Digital Leader Award



Mit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media und Dimension Data Deutschland dem Thema Digital Leadership eine breitere Plattform bieten. In sieben Kategorien werden Preise an Führungskräfte verliehen, die die digitale Transformation ihres Unternehmens forcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens auch im digitalen Zeitalter sicherstellen. Die Entscheidung trifft eine unabhängige Jury aus renommierten Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.



Web: www.digital-leader-award.de/ Twitter: https://twitter.com/digitleader



OTS: Dimension Data Germany AG & Co. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/23295 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_23295.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:



Dimension Data Germany Thomas Gambichler Manager Marketing & PR Tel.: +49 (0) 6171 977-214 Mobil: +49 (0) 162 2514 676 E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.com