Die aktuelle Debatte um Facebook wundert Max Schrems kaum. Schon 2011 beschrieb der österreichische Datenschützer irischen Behörden genau die zwei Probleme, die nun zum "Cambridge Analytica"-Skandal führten.

Die Datenaffäre bei Facebook spitzt sich zu, der Druck auf das weltgrößte Internet-Netzwerk wächst. Investoren zogen die ersten Konsequenzen, Facebook hat in den vergangenen Tagen Milliarden an Börsenwert verloren. Auch die Politik wird aktiv: Die Bundesregierung fordert Aufklärung zur Datenaffäre. Das EU-Parlament will den Fall untersuchen.

Nur einen scheint die Affäre und Empörung von Facebook nicht zu überraschen: den österreichischen Juristen Max Schrems. Er sagt auf Anfrage der WirtschaftsWoche: "Facebook hat millionenfach Daten seiner Nutzer illegal diversen zwielichtigen Apps zur Verfügung gestellt - ohne Zustimmung der Betroffenen. Als ich das 2011 bei der irischen Behörde zur Anzeige gebracht habe, fand Facebook das vollkommen legal." Nach der Aufregung um Cambridge Analytica fühlt sich der Internet-Gigant sieben Jahre später plötzlich "verraten". ...

