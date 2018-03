Bern (awp/sda) - Der Bundesrat will den bundesnahen Rüstungskonzern Ruag aufspalten. Nach seinem Willen sollen die für die Armee tätigen Geschäftseinheiten in eine neue Gesellschaft überführt werden. Der Bundesrat verspricht sich davon mehr Sicherheit vor Cyberangriffen. Den Grundsatzentscheid fällte der Bundesrat am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...