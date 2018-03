Die Aktien der großen Goldproduzenten stehen bereit seit Monaten unter Druck. In Bezug auf Goldcorp lässt sich das Ganze am imposanten Doppeltop im Bereich von 20,0 US-Dollar festmachen, das im Jahr 2016 markiert wurde. Aktuell notiert der Wert bei knapp 13,0 US-Dollar und damit in unmittelbarer Nähe zu zentralen Unterstützung bei 12,5 US-Dollar. Im Jahr 2017 legten die Kanadier ihren 5-Jahresplan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...