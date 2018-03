Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Jahresabschluss 2017 DGAP-Ad-hoc: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Jahresabschluss 2017 21.03.2018 / 16:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Berlin, 21. März 2018 Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Jahresabschluss 2017 und erhöht Dividende von 0,50 EUR auf 0,60 EUR Der Aufsichtsrat der Berliner Effektengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung den testierten Einzelabschluss der Gesellschaft festgestellt. Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg geringfügig auf 8,47 Mio. EUR (Vorjahr 8,43 Mio. EUR). Allerdings war das Ergebnis des Vorjahres stark geprägt von einmaligen sonstigen betrieblichen Erträgen. Die Erträge aus Beteiligungen legten dagegen um rund 28,5 % auf nun 9,14 Mio. EUR zu. Der Bilanzgewinn stieg von 17,92 Mio. EUR auf 19,50 Mio. EUR. Vorstand und Aufsichtsrat werden daher der Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende von 0,50 EUR auf 0,60 EUR je Stückaktie anzuheben. Die Zahlung der Dividende erfolgt wie in den Vorjahren aus steuerlichem Einlagekonto. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist unter www.effektengesellschaft.de einsehbar. Der testierte Konzernabschluss der Gesellschaft liegt noch nicht vor und wird im April veröffentlicht werden. Nach vorläufigen Zahlen ergibt sich für den Konzern folgendes Bild: Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich um gut 15 % auf 28,68 Mio. EUR steigen (Vorjahr 24,87 Mio. EUR). Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken erhöht sich auf Grund des stark gestiegenen Handelsergebnisses der Tradegate AG auf 4,29 Mio. EUR (Vorjahr 2,65 Mio. EUR). Die Steuern steigen von 6,55 Mio. EUR auf rund 8,80 Mio. EUR. Damit ergibt sich voraussichtlich ein nahezu unveränderter Jahresüberschuss im Konzern in Höhe von 15,60 Mio. EUR (Vorjahr 15,62 Mio. EUR). Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 Telefax: 030 - 890 21-134 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de 21.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 890 21-100 Fax: 030 - 890 21-199 E-Mail: info@effektengesellschaft.de Internet: www.effektengesellschaft.de ISIN: DE0005221303 WKN: 522130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667009 21.03.2018 CET/CEST

