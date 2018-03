Für Dienstleister wird es doch nicht leichter, ihre Arbeit in anderen EU-Staaten anzubieten. Eine ungewöhnliche Allianz zeigt sich erleichtert.

Europa auf dem "Holzweg". Handwerkern droht "Dumping per Gesetz". "Mit dem Neoliberalismus Hand in Hand." Selten waren sich Gewerkschaften, Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände so einig wie in ihrem Widerstand gegen die geplante EU-Dienstleistungskarte.

Mit Erfolg. Am Mittwoch lehnte der federführende EU-Binnenmarktausschuss des Europaparlaments das Vorhaben ab. Das Gremium schloss sich damit den Voten der mitberatenden Ausschüsse für Wirtschaft, Industrie, Recht und Beschäftigung an.

"Das ist eine Absage an die marktradikalen Vorstellungen, wonach Europa nur durch Deregulierung und Abbau von Verbraucher- und Sozialstandards vorangebracht werden soll", lobte Stefan Körzell, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Die EU-Kommission sollte jetzt ihren Vorschlag zurückziehen.

Es müsse dringend vereinfacht werden, Dienstleistungen über die Grenzen in der EU hinweg zu erbringen, sagte Andreas Schwab, Sprecher der Christdemokraten im Binnenmarktausschuss. "Die von der Kommission vorgeschlagene Dienstleistungskarte würde aber keine wesentlichen Verbesserungen bringen."

Nach den Plänen der EU-Kommission sollen Dienstleister aus dem Bausektor, aber auch aus anderen Handwerksberufen wie Friseure oder Gebäudereiniger es künftig leichter haben, in anderen Mitgliedstaaten tätig zu werden - und zwar möglichst unbürokratisch. Unternehmen sollen deshalb in ihrer Heimat elektronisch eine Dienstleistungskarte beantragen können, mit der sie im EU-Ausland als Anbieter auftreten können.

Gewerkschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...