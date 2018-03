The following instrument on XETRA does have its last trading day on 21.03.2018

Das folgende Instrument in XETRA hat seinen letzten Handelstag am 21.03.2018



ISIN NAME

FR0010655696 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0010655738 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0010655753 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0010892224 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0011020973 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0011020965 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0013213444 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0011636190 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0012205631 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0012688299 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0013040292 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0013140522 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FR0013140514 AMUNDI ASSET MANAGEMENT