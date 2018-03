Brühl (ots) -



Am 24. März 2018 startet das Phantasialand in die Sommersaison - und bietet seinen Gästen direkt ein phantastisches Angebot: "1x zahlen, 2 x Spaß"!



Mit dieser beliebten Aktion schenkt das Phantasialand jedem Gast, der zwischen dem 24. März und dem 30. April den Freizeitpark besucht, einen zweiten Eintritt für die Sommersaison bis einschließlich 04. November 2018 (ausgenommen Juli und August). Ein Besuch im besten Freizeitpark Deutschlands* lohnt sich im Frühling also gleich doppelt!



Die Besucher dürfen sich dabei auf eine Vielzahl innovativer, weltweit einzigartiger Attraktionen für die ganze Familie freuen - von Adrenalin pur auf dem Weltrekord-Coaster "TARON" über Bauchkribbeln auf den zahlreichen Kinderattraktionen bis hin zu den mitreißenden Shows in drei Theatern. Abenteurer und Genießer jeden Alters erwarten unvergessliche Erlebnisse in sechs Themenwelten voller Faszination und Phantasie - mit seinen aufwendig gestalteten Themenbereichen gehört das Phantasialand zu den anspruchsvollsten Themenparks der Welt!



Dieser Anspruch an höchste Qualität und einzigartige 360°-Erlebnisse für alle Sinne prägt auch die Sommersaison 2018. Sowohl im Freizeitpark als auch in den Themenhotels und der Gastronomie wurden neue Konzepte erarbeitet sowie bestehende Attraktionen und Angebote umfangreich weiterentwickelt, um den Gästen ein noch faszinierendes Erlebnis im gesamten Phantasialand Resort zu bieten.



Weiterentwicklungen und neuer Genuss in den Themenwelten



Im Themenbereich Deep in Africa beispielsweise können sich die Besucher auf ein noch eindrucksvolleres Afrika-Abenteuer freuen als jemals zuvor: Mit neusten Techniken wurden die großen Felsmassive, durch die sich der mehrfach international ausgezeichnete Inverted Coaster "Black Mamba" schlängelt, komplett neu gestaltet. Wie schon in der Themenwelt Klugheim wurden die Steinkonstruktionen von führenden Experten bearbeitet und eine aufwendige Felsenlandschaft geschaffen, die mit charmanten Details und naturgetreuem Aussehen als außergewöhnliches Highlight in der Themenwelt neu entdeckt werden kann.



Auch der Themenbereich Mexico lässt die Gäste noch tiefer eintauchen in die lebensfrohe Welt im fernen Mittelamerika: Mit viel Liebe zum Detail wurde das Restaurant "Tacana" mit einem neuen, phantasievoll geschmückten Eingangsbereich nun vollends in der Faszination Mexicos verankert. Daneben bringt eine komplett neue Bepflanzung rund um die Wasserbahn "Chiapas" ein immer wieder neues Flair voller wunderbarer Farben und authentischer Flora in die bunte Themenwelt.



Im Themenbereich Berlin erwarten die Gäste gleich zwei genussvolle Neuerungen: "Lilli's Café", ein liebevoll gestaltetes kleines Barista-Café mit hochwertiger Siebträgermaschine für erstklassigen Kaffeegenuss und leckeren Snacks. Und direkt daneben: Die beliebte Waffelbäckerei, die in neuer Gestaltung und mit neuen Rezepturen zu Waffelgenuss der Extraklasse einlädt - inklusive zehn neuer Toppings!



Neues gastronomisches Konzept und Gestaltung im Hotel Ling Bao



Mit einer herausragenden, besonders umfangreichen Neuerung überrascht das asiatische Themenhotel Ling Bao: Sowohl das Buffet-Restaurant Bamboo als auch das À-la-Carte-Restaurant Lu Chi wurden vollständig erneuert - und zwar optisch wie kulinarisch mit höchsten Ansprüchen. Neusten Techniken und innovative Ideen wurden zu einem einzigartigen gastronomischen Konzept vereint, das sich abhebt und überrascht. Beide Restaurants wurden mit individuellen Einrichtungskonzepten und einzigartigen, eigens für das Phantasialand hergestellten Elementen umgestaltet und laden nun zu ganz neuen Restauranterlebnissen voller unverwechselbarem Flair ein.



Kulinarisch erwartet die Gäste ab dem 24. März eine ganz besondere Asienreise von China über Thailand und Vietnam bis nach Japan: Eine regelrechte Entdeckungsreise durch die Spezialitäten der Länderküchen mit Highlights wie Live-Cooking an Wok und Teppanyaki-Grill. Ein ganz neuer Genuss auf höchstem Niveau sowohl für Hotelgäste als auch für das außergewöhnliche Dinner oder das genussvolle Brunch mit anschließendem Parkbesuch.



Einiges zu entdecken in der Sommersaison 2018



Genauso wie die detailverliebten Themenwelten und das asiatische Hotel Ling Bao wurden noch viele weitere große und kleine Details im Park, in den beiden Themenhotels und in der Gastronomie für die Sommersaison 2018 weiterentwickelt - es gibt einiges zu entdecken in der Sommersaison 2018 des Phantasialand, dem besten Freizeitpark Deutschlands!



>> Sommersaison 2018



Die Phantasialand ist vom 24. März bis zum 04. November 2018 täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Im Rahmen der "Phantasialand Sommerzeit" ist der Park vom 07.Juli und 26. August 2018 sogar bis 20:00 Uhr geöffnet.



>> Aktion zum Saisonstart: "1x zahlen, 2x Spaß"



Bei einem Besuch des Phantasialand zwischen dem 24.März und dem 30. April bekommen Gäste im Rahmen der Aktion "1x zahlen, 2x Spaß" einen zweiten Eintritt in der Sommersaison geschenkt! Das zweite kostenlose Ticket kann ab dem 25. März in den Monaten April, Mai, Juni sowie September und Oktober bis einschließlich 04. November 2018 eingelöst werden.



Weitere Informationen sowie Preise und Angebote unter: www.phantasialand.de +49 (0)2232 36 600 info@phantasialand.de



*Gewinner in der Kategorie "Bester Freizeitpark" beim Parkscout Publikums Award 2017, der wichtigsten nationalen Auszeichnung in der Freizeitparkbranche



