Das Designstudio Aisslinger hat Hotels eingerichtet, Möbel für Unternehmen wie Rolf Benz oder das Foyer von Universal Music gestaltet. Werner Aisslinger über die Besonderheiten, eine mechanische Uhr zu gestalten.

WirtschaftsWoche: Herr Aisslinger, Sie arbeiten seit vier Jahren an dem neuen Modell für die Marke Nomos. Was haben Sie in der ganzen Zeit getan? Werner Aisslinger: Als Künstler bewegen wir uns immer im Spannungsfeld zwischen Ingenieurswesen und Ästhetik. Der 100-Prozent-Anspruch des Gestalters trifft auf die Einschränkungen durch die Produktion. Das Zusammenspiel von Gehäuse und Zifferblatt, mit engen Toleranzen, ergibt spannende und komplizierte Schnittstellen zwischen den Uhrmachern und uns Gestaltern. Da geht es um hundertstel Millimeter, zum Beispiel bei Abständen zwischen Zeiger-Ende und Saphirglas. Das ist dann schon ein Ping-Pong-Spiel zwischen allen Beteiligten.

Und das dauert so lange?Wir haben schon viele Projekte aller Art gemacht, die so lange dauern. Das ist nicht unüblich. Am schnellsten geht es vielleicht bei Möbeln, wo man nach einem halben oder dreiviertel Jahr etwas fertig hat, das man zumindest auf einer Messe präsentieren kann. In diesem Fall haben wir aber ja nicht nur ein Uhrenmodell entworfen, sondern die technische Entwicklung vollständig mit einbezogen. Am Anfang ist man als Designer noch sehr in der Führung, später, wenn die Ingenieure übernehmen, wird man eher zum Consultant und verändert vielleicht nur noch Kleinigkeiten. Das Zifferblatt ist recht aufwändig in der Herstellung, das musste zum Beispiel mit den Lieferanten geklärt werden. Die müssen ja auch sagen: Kriegen wir hin.

Ihr Büro ist vor allem bekannt für Möbel und Innenarchitektur. Wie ...

