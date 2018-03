Zürich (ots) - Der anstehende Börsengang von Gategroup wird zum

Zahltag für das Management des Airline-Caterers. Das geht aus dem

Börsenprospekt hervor, welcher der «Handelszeitung» vorliegt. Demnach

erhalten das Executive Management Board um Chef Xavier Rossinyol

sowie weitere Manager insgesamt 86 Millionen Franken, falls das IPO

erfolgreich über die Bühne geht und die ausgegebenen Aktien zum

maximal angepeilten Verkaufspreis von 21 Franken an die Anleger

gehen.



Der maximale Bonus ist nicht garantiert. Sollte die

Gategroup-Aktie den Anlegern für weniger als 21 Franken verkauft

werden, reduziert sich auch der Bonus. Minimal erhalten die

Begünstigten des sogenannten «Phantom Unit Long-Term Incentive Plan»

47 Millionen Franken, wie der Börsenprospekt festhält.



65 Prozent des auszubezahlenden Betrags erhalten die Manager in

bar, den Rest in Aktien, die zwischen einem und drei Jahren gesperrt

bleiben. Der Löwenanteil der Bonus-Summe erhält das Topmanagement. 55

Prozent gehen an die fünf Mitglieder der Geschäftsleitung.



Zum Börsengang kommt es, weil sich der aktuelle Eigentümer HNA

entschlossen hatte, sich grösstenteils von Gategroup zu trennen. Das

chinesische Konglomerat HNA wird nach dem IPO noch rund 35 Prozent an

Gategroup kontrollieren.



