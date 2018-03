Zürich (ots) - Sascha Moeri, Chef der Schweizer Edeluhren-Marke

Carl F. Bucherer, schlägt eine forsche Vorwärtsstrategie an: Er will

im laufenden Jahr 30'000 Uhren verkaufen, wie er im

Baselworld-Interview der «Handelszeitung» sagte. Das wären rund 20

Prozent mehr als im vergangenen Jahr. In den letzten acht Jahren

steigerte das Unternehmen seine Produktion von 6000 auf 25'000 Stück

- und erhöhte den Umsatz auf über 100 Millionen Franken.



Rückenwind spürt Moeri unter anderem in Nordamerika, wo der ihm

eng verbundene Uhrenhändler Bucherer vor kurzem den US-Händler

Tourneau übernommen hat. Europas grösster Uhren-Retailer Bucherer hat

damit auf einen Schlag 28 neue Läden bekommen.



Moeri will aber kein Wachstum um jeden Preis: «100'000 Uhren wird

es von uns nicht geben.» Vielmehr ziele die Strategie darauf ab, sich

weltweit als exklusive Marke zu positionieren und «einen Hauch

Luzern» zu verkaufen. Wie Bucherer ist auch Carl F. Bucherer in

Luzern domiziliert.



