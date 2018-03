Zürich (ots) - Emmi-Chef Urs Riedener will am Expanionskurs im

Ausland festhalten. Am nötigen Kleingeld dafür fehlt es nicht: «Etwas

unter 1 Milliarde Franken würden für Übernahmen durchaus drin

liegen», sagt er im Interview mit der «Handelszeitung». Man habe

stets eine Liste mit rund zwanzig Unternehmen im Blick. Allerdings

sei es im gegenwärtigen Umfeld schwierig, wertschöpfende Übernahmen

zu machen. «Bio, regional, wertehaltig: Das suchen heute sehr viele.»

Man sei deshalb froh, dass man schon ein paar gute Übernahmen im

Ausland habe tätigen können.



Riedener ärgert sich über die Diskussionen um den Zuckergehalt in

Nahrungsmitteln. «Die Leute lassen sich nicht vorschreiben, wie viel

Zucker sie essen sollen», erklärt Riedener, «und das ist gut so.» Er

sei dagegen, dass bestimmte Nahrungsmittel verteufelt würden. Vor ein

paar Jahren habe man das mit dem Fett gemacht, jetzt sei der Zucker

dran. «Auch hier droht eine Überreaktion.» Im Übrigen sei Emmi seit

Jahren daran, den Zuckergehalt der eigenen Produkte zu senken.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90