Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Depot-Stratege Ulf Sommer weiß, wieso Kursverluste bei Tech-Firmen besonders kräftig zu Buche schlagen.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

40 Milliarden Euro an Börsenwert hat Facebook in dieser Woche der Datenskandal gekostet. Mit dem Geld ließe sich der gesamte Adidas-Konzern bezahlen. Der Verlust zeigt, wie vergänglich Börsenwert ist, sobald ein Unternehmen an Image verliert. Denn einen Cent weniger Gewinn hat Facebook deshalb noch nicht erwirtschaftet.

Was zählt ist Vertrauen. Und daran mangelt es ganz besonders den amerikanischen High-Tech-Konzernen nicht, deren Aktienkurse sich in den vergangenen Jahren vervielfacht haben. Umso anfälliger sind sie deshalb für Enttäuschungen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Aktie des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine gehört zu den langfristigen Performancespitzenreitern unseres Musterdepots. Sie befindet sich seit Auflage des Musterdepots Ende Januar 2014 im Portfolio und bildet neben der OMV-Aktie unser Exposure ...

