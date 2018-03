Also doch: Die Eyemaxx Real Estate AG zieht es mit einer neuen Unternehmensanleihe an den KMU-Bondmarkt. Voraussichtlich ab Mitte April soll die Neuemission über bis zu 30 Mio. EUR öffentlich angeboten werden. Zuvor wird allerdings noch der obligatorische Altanleihe-Umtausch angestrebt. Wie in der Vorwoche angekündigt, will der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter schon in Kürze neue Investorengelder ...

