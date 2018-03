Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA nur wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Abend geringfügig um 0,02 Prozent auf 157,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,59 Prozent

Der Handel am Anleihemarkt fiel zur Wochenmitte eher ruhig aus. Größere Impulse etwa durch wichtige Konjunkturdaten gab es nicht. Vor der Zinsentscheidung der Fed am frühen Abend war von Zurückhaltung unter den Anlegern die Rede. Zwar sorgt weniger der Zinsentscheid an sich für Spannung, weil fest mit einer weiteren Anhebung des Leitzinses gerechnet wird. Es wäre die insgesamt sechste Anhebung seit Beginn der aktuellen Straffungsphase Ende 2015.

Von hohem Interesse sind aber die Zinsprognosen der Federal Reserve. An den Märkten wird spekuliert, dass die Fed für dieses Jahr vier anstatt der bisher signalisierten drei Zinsanhebungen in Aussicht stellen könnte. In diesem Fall dürften die Zinsen an den Anleihemärkten steigen, vor allem in den kürzeren Laufzeiten, vermutet die Unicredit. In den längeren Laufzeiten dürften die Ausschläge schwächer ausfallen./bgf/jsl/he

