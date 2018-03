Wiesbaden - Der IQAM Austrian Med Trust (ISIN AT0000A1AK18/ WKN A12EQM, Thesaurierend; ISIN AT0000A1AK00/ WKN A12EQL, Ausschütter) ist ein dynamischer Multi Asset Fonds mit Risikosteuerung, so die Experten der TELOS GmbH.Der Fonds sei ein vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds mit defensiver Ausrichtung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiere der IQAM Austrian Med Trust in verschiedene Anleiheklassen, Geldmarktinstrumente, Aktien sowie Rohstoffe. Die Aktiengewichtung dürfe hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen könnten. Das durchschnittliche Rating von Anleihen weise mindestens BBB- auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...