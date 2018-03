Liebe Leser,

der Ethereum-Kurs ist am Dienstag um zeitweilig fast fünf Prozent gestiegen. Während er am Morgen noch bei 440,38 Euro lag, erreichte er am Abend einen Kurs von 462,03 Euro. Damit entwickelte sich Ethereum ähnlich wie sein Konkurrent, die Kryptowährung Bitcoin, die bis zum späten Abend 5,4 Prozent zulegen konnte.

Am Montag stieg der Ethereum-Kurs ebenfalls um 2,58 Prozent, In den Tagen zuvor verzeichnete er jedoch stärkere Verluste am Sonntag (-1,86 Prozent), Samstag ... (Tim Ackermann)

