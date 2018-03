Liebe Leser,

nach einigen Hinzugewinnen am Montag hat der Eurokurs am Dienstag wieder einiges abgeben müssen. Am Montag lag der Wert des Euro noch über der Marke von 1,23 Dollar. Am Montagnachmittag wurde der Referenzkurs von der Europäischen Zentralbank auf 1,2309 Dollar festgesetzt. Am Dienstag eröffnete der Euro zwar über der Marke von 1,23 Dollar, fiel dann aber ab dem Vormittag im Handelsverlauf auf einen Wert von 1,2243 Dollar, was einem Minus von 0,0093 Prozent entspricht.

Am ... (Tim Ackermann)

