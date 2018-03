Die Schauspielerin Cynthia Nixon möchte Gouverneurin des Bundesstaats New York werden. Kritiker werfen ihr mangelnde politische Erfahrung vor.

Als Miranda ist Cynthia Nixon in der Fernsehserien Sex and the City weltberühmt geworden. Sie war die erfolgreiche Anwältin unter den vier Freundinnen, die der Welt einen Einblick in das vermeintlich wahre Leben von Frauen in New York gaben. Natürlich, zielstrebig und nicht immer vom Glück geküsst.

Nun wagt sich die Schauspielerin, die mit einer Frau verheiratet ist, in die politische Arena. Auf Twitter kündigte sie am Dienstag an, dass sie bei den Vorwahlen der Demokraten ...

