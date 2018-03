Hannover/Essen (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert den Geburtstag der Reisemobil-Ikone auf der Techno-Classica in Essen (21. bis 25. März). Motto: "UNTERWEGS ZUHAUSE". Ein Highlight ist dabei die Präsentation eines Ur-California im Neuwagenzustand - ein T3 des Jahres 1988. Der California ist das erfolgreichste Reisemobil seiner Klasse, eine automobile Lebenseinstellung, ein Plädoyer für die Freiheit. Über vier Generationen wurden bislang 157.500 California verkauft. Ein wichtiges Detail verbindet dabei die Modelle von heute mit dem T3 der ersten Generation: das Aufstelldach. Ein Zelt in fast zwei Metern Höhe. Mehr braucht es nicht, um als California-Reisender wo auch immer auf der Welt zu sagen: "Home is where we park our camper".



Fakt ist, dass die California von einst niemals zu gewöhnlichen Gebrauchtwagen wurden, sondern zu Klassikern ihrer Epochen reiften. In Deutschland erhalten die ersten California T3 gerade den Oldtimer-Status und damit das H-Kennzeichen. Die Chancen stehen gut, dass auch die folgenden Generationen in diese Hall of Fame der Klassiker aufgenommen werden. Denn alle California - ganz gleich ob Baujahr 1988 oder 2018 - besitzen Kultstatus. Und der ist zeitlos.



Sie finden alle Informationen, Fotos und Videos zum 30 jährigen Jubiläum des California hier: http://www.vwn-presse.de/tbwebdb/vwn-presse/_30JahreCalifornia/ Nutzer: California Passwort: 1988-2018



OTS: VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55462 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55462.rss2



Pressekontakt: Volkswagen Nutzfahrzeuge Markenkommunikation Christian Schlüter Telefon: +49 (0) 5 11 / 7 98-5809 E-Mail: christian.schlueter@volkswagen.de