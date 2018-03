Der britische Baumarktkonzern Kingfisher plc (ISIN: GB0033195214) will eine Schlussdividende in Höhe von 7,49 Pence (ca. 8,5 Eurocent) an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 18. Juni 2018 (Ex-Dividenden Tag ist der 3. Mai 2018). Der Konzern zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Insgesamt liegt die Ausschüttung für das letzte Geschäftsjahr 2017/18 damit bei 10,82 Pence (ca. 12,3 ...

